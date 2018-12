Tagli a reddito e quota 100

(Afp)

Il deficit per il 2019 sarà pari al 2% e non al 2,04%. Il 'colpo di scena' arriva nelle tabelle contenute nella lettera che l'Italia ha inviato a Bruxelles con le modifiche da introdurre nella manovra, dove scompare il numero annunciato nei giorni scorsi dal governo e compare la nuova stima. Ma le stime - precisa il governo - non cambiano: si tratta infatti solo di un arrotondamento

Per quanto riguarda invece la stima dell'impatto che avranno le misure introdotte, le risorse da destinare alla riforma delle pensioni, con l'introduzione di quota 100, vengono tagliate di 2,7 miliardi. Quelle destinate al reddito di cittadinanza subiranno una decurtazione di 1,9 miliardi. Dalle tabelle emerge inoltre che la rivalutazione delle pensioni legata all'inflazione subirà un ''raffreddamento'' che alleggerirà le tasche dei pensionati di 2,2 miliardi nei prossimi tre anni. In particolare il prossimo anno il risparmio per l'erario ammonta a 253 milioni, a cui si aggiungono 745 nel 2020 e 1,23 miliardi nel 2021.

Nella missiva è presente anche la stima sul prodotto interno lordo dell'Italia, che il prossimo anno crescerà dell'1%, nel 2020 dell'1,1% e nel 2021 dell'1%. Secondo il governo, inoltre, l'introduzione della web tax consentirà di incassare 150 milioni il prossimo anno, a cui si aggiungono 600 milioni nel 2020 e altri 200 milioni nel 2021. Dal taglio delle pensioni d'oro è previsto un mini gettito: 76 milioni il prossimo anno, 80 milioni nel 2020 e 83 milioni nel 2021. Il totale è pari a 236 milioni nel triennio. La dismissione degli immobili consentirà invece allo Stato di incassare 950 milioni il prossimo anno, più altri 150 milioni l'anno nel biennio 2020-2021. L'aumento delle tasse sui giochi farà incassare all'erario 450 milioni l'anno.

E ancora stop agevolazioni e crediti imposta: azzeramento del credito d'imposta per i beni strumentali nuovi; abrogazione del credito d'imposta Irap; stop alle agevolazioni Ires per gli enti non commerciali, sono infatti alcune delle modifiche che saranno inserite dal governo nella legge di bilancio e che dovrebbero consentire di risparmiare quasi mezzo miliardo nel prossimo anno. In particolare l'azzeramento del credito d'imposta per i beni strumentali farà risparmiare 204 milioni; altri 118 milioni arrivano dalla cancellazione delle agevolazioni Ires per gli enti non commerciali e dall'abrogazione del credito d'imposta Irap arriveranno altri 113 milioni per un totale di 435 milioni.