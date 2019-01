Conte: "Mi aspetto contrazione Pil, poi ripartiremo"

Giuseppe Conte (AFP)

Prima una contrazione, poi il riscatto. "Se nella prima fase e nei primi mesi di quest’anno stenteremo, ci sono tutti gli elementi per operare un riscatto e ripartire con il nostro entusiasmo soprattutto nel secondo semestre, lo dice anche il fondo monetario". E' quanto afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Assolombarda a Milano. "Abbiamo - aggiunge - un'economia che crescerà, dobbiamo lavorare insieme e progettare gli strumenti perché questa economia cresca in modo duraturo".

Ma, ricorda Conte, "mi aspetto un'ulteriore contrazione del Pil nel quarto trimestre". Inoltre, "dire che consideriamo le imprese un nemico o un ingombro è quanto di più sbagliato possibile. Noi vogliamo rilanciare il settore produttivo: senza imprese dove andiamo?" prosegue, spiegando che "l'economia italiana continua a essere frenata da fattori strutturali, come la bassa produttività".

Inoltre, "vi annuncio che stiamo lavorando e sarà messo a punto, ormai per metà febbraio, un piano nazionale per la sicurezza del nostro territorio e riammodernamento delle nostre infrastrutture, con vari miliardi" dice il premier. Parte del piano sarà attuato "attraverso la protezione civile" con un "pacchetto di sonori miliardi, freschi, per mettere in sicurezza il territorio e le regioni che hanno dichiarato lo stato di emergenza. Ne approfitteremo anche per rimettere in sicurezza il sistema viario".