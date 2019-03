Boeing 737 Max, nuovi stop

Immagine di repertorio (Afp)

Dopo il disastro aereo in Etiopia si moltiplicano i Paesi di tutto il mondo che hanno deciso di sospendere i Boeing 737 Max 8. A seguire la scia la Nuova Zelanda con l'Autorità per l'aviazione civile che ha sospeso l'operatività del velivolo nel suo spazio aereo. Fiji Airways era l'unico vettore interessato. Il direttore del settore dell'aviazione civile, Graeme Harris, ha spiegato in una nota che "si tratta di una sospensione temporanea mentre continuiamo a monitorare da vicino la situazione e analizzare le informazioni disponibili per determinare i rischi per la sicurezza del funzionamento del Boeing 737 MAX da e verso la Nuova Zelanda".

Il Boeing 737 MAX è stato interdetto anche nello spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riferito dai media locali, il polo aeronautico globale degli Emirati Arabi Uniti ha infatti vietato le operazione del velivolo Boeing 737 MAX nel suo spazio aereo. L'Autorità per l'aviazione civile generale ha emesso una dichiarazione di sicurezza che sospende i voli del velivolo nello spazio aereo da oggi, secondo l'agenzia ufficiale Emirates che ha parlato di decisione presa come "misura precauzionale volta a proteggere la sicurezza pubblica nell'aria e sul terreno".

L'aereo sarà messo al bando anche nello spazio aereo indiano a partire da oggi. A riferirlo è stato il ministero dell'aviazione civile del Paese. "Nessun velivolo B737 Max potrà entrare o transitare in uno spazio aereo indiano effettivo per 1600 ore (ora locale) o 1030 UTC", ha affermato il ministero su Twitter. SpiceJet ha detto che ha già avviato la messa a terra della sua flotta MAX 8 e completerà l'esercizio entro le 16:00. La compagnia aerea ha annunciato la cancellazione di 14 voli e ha detto che avrebbe operato voli supplementari da giovedì. I media nazionali hanno riferito che il ministero ha convocato una riunione di emergenza di tutte le compagnie aeree questa sera per preparare un "piano di emergenza" per affrontare la situazione.

Stessa decisione per il Libano. Lo riferisce il sito del Daily Star.