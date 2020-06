Coronavirus, intesa governo-sindacati su aziende essenziali /La lista

(Foto Afp)

Intesa raggiunta tra governo e sindacati sull'integrazione all'elenco delle aziende essenziali che potranno derogare dallo stop previsto con il Dpcm del 22 marzo scorso per fronteggiare il Coronavirus.

L'accordo, che non prevede firme ma che sancisce la condivisione del perimetro individuato per concedere le deroghe, è arrivato al termine di un lungo confronto tra il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri e i leader di Cgil, Cisl e Uil.

L'elenco delle aziende essenziali

Finito l'incontro tra governo e sindacati, la Cgil in un tweet ha scritto: "Positivi i risultati".

"Il Protocollo interviene per garantire a tutto il personale che opera nei servizi sanitari gli standard di protezione in maniera rigorosa", evidenziano Cgil, Cisl, Uil e le Categorie in relazione al Protocollo siglato con il ministero della Salute per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità. Il documento, riferiscono le tre Confederazioni nella nota congiunta, "prevede particolare attenzione alla necessità di fornire agli operatori gli adeguati dispositivi di protezione individuale e, soprattutto, pone la necessità di assicurare a tutto il personale esposto l’effettuazione dei fondamentali test diagnostici, prevedendo anche la loro ripetizione nel tempo, secondo criteri stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Covid-19".

I sindacati evidenziano inoltre che "l’accordo interviene anche in ordine alle misure di sanificazione degli ambienti di lavoro e insiste sulla necessità di adeguare le dotazioni organiche del sistema sanitario attraverso misure straordinarie di assunzione e di stabilizzazione dell’attuale personale precario".