Dl liquidità, banche: "Oltre 100 mila domande, 6 mld finanziamenti richiesti"

''L'Abi esprime viva soddisfazione per la nuova accelerazione della crescita quotidiana delle domande di prestiti inviate dalle banche al Fondo di garanzia. Infatti, al 6 maggio, le domande pervenute hanno superato le centomila (103.282), per oltre sei miliardi di finanziamenti richiesti, di cui sono oltre ottantamila (80.873) le domande inviate dalle banche per prestiti fino a 25 mila euro, per oltre un miliardo e settecento milioni di euro di finanziamenti richiesti''. E' quanto si legge in una nota dell'Associazione bancaria italiana.