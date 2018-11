Borse in rialzo, vola Astaldi

Le Borse europee si muovono in territorio positivo sul riavvicinamento tra Usa e Cina sui temi dei rapporti commerciali, in rialzo anche Milano dopo le ultime sedute in calo complici le tensioni con l'Ue sulla manovra. Tokyo termina le contrattazioni in rosso (Nikkei -0,57%), bene ieri la chiusura di Wall Street con il Dow Jones in progresso dello 0,83% e l'indice Nasdaq che avanza dell'1,72%.

In rialzo il prezzo del greggio, il rapporto euro-dollaro si attesta a 1,136. A pochi minuti dall'inizio delle contrattazioni Milano guadagna lo 0,70% e torna sopra i 19mila punti; lo spread tra Btp e Bund è a quota 310 con un rendimento del decennale italiano del 3,47%. In rialzo anche Londra +0,71%, Francoforte +0,75% e Parigi +0,66%.

A Piazza Affari bene il lusso: maglia rosa per Ferragamo che guadagna l'1,87%. Acquisti anche su Brembo +1,37% e Unipol +1,34%. Sulla parità Ubi Banca, Intesa Sanpaolo e Telecom alle prese con la scelta del prossimo amministratore delegato. In flessione Tenaris -0,56% e Prysmian -1,36%; peggior performance del listino principale per Stm che cede l'1,42%. Protagonista assoluta è Astaldi (titolo in asta di volatilità per eccesso di rialzo) dopo che Salini Impregilo (+0,64%) ha presentato una manifestazione di interesse preliminare e non vincolante sulle attività collegate al settore costruzioni del gruppo romano.