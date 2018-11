Ipotesi riciclaggio, perquisite sedi Deutsche Bank

(Afp)

Le autorità tedesche hanno perquisito gli uffici di Deutsche Bank per cercare prove relative al presunto riciclaggio di denaro. Un totale di 170 funzionari della Procura di Francoforte, l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), il dipartimento di investigazione fiscale e la polizia federale hanno varcato l'ingresso della sede della più grande istituzione finanziaria della Germania, a Francoforte.

Secondo l'ufficio del Procuratore, l'operazione riguarda sei sedi a Francoforte, Eschborn e Gross-Umstadt, tutte nella Germania occidentale. Vi è il sospetto che i dipendenti della banca aiutassero i clienti a creare società offshore, società schermo in paradisi fiscali, per riciclare denaro. Dopo la diffusione della notizia, il titolo è crollato in Borsa e ha ceduto, intorno alle ore 12, il 3,35% a 8,30 euro.