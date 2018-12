Borse in rosso, Milano -1,16%

(FOTOGRAMMA)

Le borse europee aprono negative in scia al tonfo delle piazze asiatiche. Tokyo ha chiuso in ribasso del 2,02% a 21.374 punti. Forti perdite anche per Shanghai (-1,53%), Hong Kong (-1,84%) e Seul (-1,25%). E in apertura di seduta Londra cede lo 0,90%, Francoforte l'1,21% e Parigi lo 0,98%. A Piazza Affari il Ftse Mib perde l'1,16% a 18.826 punti, con lo spread Btp-Bund stabile a 268 punti. Ieri sera a Wall Street il Dow 30 ha segnato un rialzo dello 0,29% a 24.597 punti e il Nasdaq una flessione dello 0,39% a 7.070. In flessione il prezzo del petrolio, con il Wti a 52,2 dollari al barile e il Brent a 60,9 dollari.

Sul listino principale della piazza milanese soffrono Stm (-3,31%), Cnh Industrial (-2,62%), Pirelli (-2,13%) e Fca (-2,32%), con i dati sulle immatricolazioni a novembre che segnano per il gruppo una flessione dell'8,1%, in linea con il mercato.

Ribassi oltre il punto percentuale per Brembo, Tenaris, Prysmian, Poste Italiane, Moncler, Buzzi Unicem e Ferrari. Ferragamo, dopo le forti perdite delle ultime sedute, sale dello 0,92%, mentre le utility limitano i danni. Salini Impregilo recupera il 6,3%, dopo aver perso ieri il 19% per la decisione del tribunale arbitrale di Miami che ha condannato il consorzio per il raddoppio del Canale di Panama, di cui l'azienda italiana fa parte, a rimborsare 836 milioni di dollari all'Autorità del Canale.