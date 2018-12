Borse europee contrastate in avvio, Milano -0,43%

Avvio contrastato per le piazze finanziarie europee con Francoforte che cede lo 0,04%, Londra guadagna lo 0,19%, Madrid segna +0,55%, Parigi +1,08%. In calo Milano dove il Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,43% a 18.318 punti, mentre l'All Share perde lo 0,3% a 20.133. Spread in rialzo intanto sul fronte obbligazionario. Il differenziale tra titoli di stato decennali italiani e tedeschi segna 264 punti base con un rendimento del 2,88%. Questa mattina chiusura in forte rialzo per la piazza principale di Tokyo con l'indice Nikkei 225 che ha terminato le contrattazioni in progresso del 3,88% a 20.077 punti.

A zavorrare l'indice principale sono le utilities e il comparto bancario. Mentre Carige non riesce a entrare in contrattazione, pesano le vendite su Bper (-2,29%), Intesa Sp (-1,2%), Terna -1,89%, Enel (-1,77%), Italgas (-1,06%), Snam (-1,14%), A2A (-1,09%). Volano Amplifon (+4,96%) e Juventus Fc (+2,57%): entrambe debuttano oggi tra le blue chips, mentre sono uscite Mediaset e Banca Mediolanum.