Borse europee in rialzo

Le Borse europee si muovono in territorio positivo, dopo la chiusura in spolvero di Tokyo +1,02% e quella al rialzo di venerdì scorso di Wall Street (Dow Jones +0,43%, Nasdaq +0,83%). A circa 30 minuti dall'inizio delle contrattazioni, Milano guadagna lo 0,55% a 20.804, lo spread tra Btp e Bund si attesta a 256 punti base con un rendimento del decennale del 2,74%.

In progresso anche Londra +0,26%, Parigi +0,51% e Francoforte +0,25%. A Piazza Affari corre Cnh Industrial +2,28%, ben acquistati anche Saipem +2,26% e Banco Bpm +1,65%. In luce la Juventus (+1,56%) dopo la vittoria sul Napoli. Sulla parità i titoli A2A e UnipolSai. Prese di beneficio per Moncler che cede l'1,87%, in flessione Snam -0,55% e Italgas -0,47%.