"Guardiola alla Juve", il titolo vola in Borsa

(Foto Afp)

Forti acquisti sulla Juventus. In una giornata particolarmente negativa per il Ftse Mib, il titolo del club continua a correre in Borsa di Milano da questa mattina, dopo le indiscrezioni di stampa su un'ipotetica intesa già raggiunta tra la società di calcio e l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Intesa smentita a stretto giro dai Citizens.

"Pep è il nostro allenatore, Guardiola alla Juventus è una falsità", ha detto Alberto Galassi, membro del cda del Manchester City e avvocato del club, a Sky Sport. "Pep non vuole lasciare il City".

Notizia infondata o meno, mentre Piazza Affari segna un calo dell'1,9%, lo Juventus Football Club guadagna il 4% a 1,5 euro con oltre 45 milioni di pezzi passati di mano.

Il titolo della squadra che ha da pochi giorni detto addio al suo allenatore Massimiliano Allegri ha guadagnato il 12% nell'ultimo mese. Solo dal 16 maggio, il giorno prima dell'annuncio ufficiale del passo indietro di Allegri dopo cinque anni a Torino, la Juventus è salita del 10% in Borsa.