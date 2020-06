Le borse europee aprono in cauto ribasso, Milano -0,11%

Le borse europee avviano gli scambi in cauto ribasso dopo le aperture del presidente della Fed, Jerome Powell, a un taglio dei tassi e lo scontro con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Londra segna un calo dello 0,47%, Francoforte dello 0,11% e Parigi dello 0,02%. A Milano il Ftse Mib cede lo 0,11% a 20.455 punti, mentre lo spread è in rialzo a 202 punti. Pesante ribasso, invece, sulla piazza di Tokyo, con il Nikkei 225 in flessione del 2,17% a 20.261 punti.

Sul listino principale di Piazza Affari Moncler cede l'1,05%, Saipem l'1,03%, Stm lo 0,99% e Ferragamo lo 0,94%. In rialzo scambiano Juventus (+0,63%), Tim (+0,24%), Intesa Sanpaolo (+0,19%) e Fca (+0,18%).