Le banche spingono Piazza Affari

La settimana dei listini europei si chiude con il segno più. Merito delle indicazioni arrivate dalle autorità cinesi, che hanno deciso di escludere alcuni prodotti statunitensi dai dazi, e dai dati relativi il mercato del lavoro della prima economia. Nel mese di novembre il saldo delle buste paga nei settori non agricoli, le c.d. non-farm payrolls, è stato positivo per 266 mila unità (consenso a circa 180 mila unità), e il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,6 al 3,5 per cento.

Sul nostro Ftse Mib, che ha terminato in rialzo dello 0,93% a 23.182,72 punti, spicca, anche oggi, la performance di Moncler (+2,03%), in volata ieri a seguito delle indiscrezioni su un interesse della maison francese Kering.

Nel comparto bancario performance positive sono state registrate da Banco BPM (+0,95%), Ubi Banca (+1,62%) e BPER (+0,97%). +2,99% per UniCredit, su cui Equita, a seguito della presentazione del nuovo piano, ha rafforzato la valutazione “buy” alzando il prezzo obiettivo a 16,5 euro, e +1,11% di Intesa Sanpaolo che, secondo le indiscrezioni riportate dalla carta stampata, starebbe per finalizzare l’operazione per salire al 10-15% di Nexi (+1,43%). Lieve discesa per lo spread che, dopo un massimo toccato nel corso della prima parte a 177,6 punti base, è sceso a 173,8 pb (-0,7%).

Sostanziale parità per le azioni FCA (+0,06%) nonostante la richiesta del fisco di tasse arretrate per 1,5 miliardi di euro. Nel giorno in cui l’Opec+ (l’organizzazione che comprende i Paesi del cartello e i maggiori produttori di greggio) ha deciso di aumentare i tagli alla produzione di 500 mila barili e il Brent segna un +1,59% a 64,4 dollari, Saipem ha terminato in aumento dell’1,59% mentre Eni ha evidenziato un +0,92% (nonostante Jefferies e JPMorgan abbiano ridotto il prezzo obiettivo sui due titoli). (In collaborazione con money.it)