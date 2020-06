Acquisti sul Ftse MIb, spread poco mosso

(Fotogramma)

Partite positive, le borse europee hanno via via incrementato i guadagni grazie ad un tris di fattori: all’accordo Stati Uniti-Cina e alla vittoria di Boris Johnson si sono aggiunte le indicazioni arrivate da Pechino. Nel mese di novembre sia l’indice della produzione industriale che quello delle vendite al dettaglio, in aumento rispettivamente del 6,2 e dell’8 per cento, hanno battuto le stime degli analisti.

Indicazioni invece contrastanti sono arrivate dagli indici che misurano il sentiment dei direttori degli acquisti di Eurolandia: nel caso del manifatturiero, il Pmi è sceso di 1 punto a 45,9 mentre in quello del terziario il dato ha fatto segnare un incremento da 51,9 a 52,4 punti. Per quanto riguarda il manifatturiero, si tratta del dato minore degli ultimi 86 mesi.

A Milano, dove il Ftse Mib ha terminato in rialzo dello 0,84% a 23.524,76 punti, il comparto bancario non ha risentito del polverone legato alla Banca Popolare di Bari, istituto commissariato venerdì e oggetto di un intervento di salvataggio da 900 milioni di euro. Le tensioni legate alla vicenda dell’istituto pugliese non hanno influenzato nemmeno l’andamento dello spread, in lieve rialzo a 157 punti base.

Nella prima giornata di contrattazioni della settimana, UniCredit ha terminato con un rialzo dell’1,79%, Intesa Sanpaolo ha chiuso con un +0,79%, Banco BPM ha segnato un +0,64% e BPER è salita dello 0,36%. Nuovi massimi storici per Nexi (+3,32%), sempre in scia di una possibile aggregazione con SIA (che potrebbe a sua volta acquistare Borsa Italiana dal London Stock Exchange).

Avvio di settimana positivo anche per il titolo Juventus (+2,71%) che, dopo aver riconquistato la vetta della classifica in Italia (in coabitazione con l’Inter), ha capitalizzato il sorteggio, sulla carta non proibitivo, per gli ottavi di Champions League. L’eventuale passaggio del turno, nella prossima partita di CL i bianconeri incontreranno i francesi del Lione, porterebbe ricavi per 15 milioni di euro.

+1,34% di Saipem che, secondo quanto riferito dall’Amministratore delegato, potrebbe tornare a distribuire una cedola, e segno meno per Buzzi Unicem (-0,89%) che, salita di quasi 50 punti percentuali nell’ultimo anno, ha pagato pegno ad un report in cui Barclays ha consigliato di alleggerire la posizione sul titolo. (In collaborazione con money.it)