Aspi, Consob avvia accertamenti per istruttoria su andamento titolo Atlantia

A quanto apprende l'Adnkronos la Consob ha avviato gli accertamenti preliminari per verificare se vi sono i presupposti per aprire un'istruttoria sull'andamento del titolo Atlantia in Borsa in seguito alle recenti voci, indiscrezioni e dichiarazioni su Aspi. Accertamenti che punteranno a verificare se le oscillazioni delle azioni a Piazza Affari sono coerenti con il flusso di informazioni di pubblico dominio.

L'authority già nel luglio del 2019 aveva acceso un faro e relativi approfondimenti sulle dichiarazioni del vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio e di alcuni esponenti del governo ''per ricostruire analiticamente - spiegava il presidente Paolo Savona in una lettera - il contesto informativo, verificarne la correttezza e il conseguente impatto sul regolare funzionamento e sull'integrità del mercato''.

Ieri Atlantia ha presentato all'Authority un nuovo esposto "per tutelare gli interessi degli oltre 37.000 azionisti e investitori della società'', mentre oggi sono i rappresentanti dei piccoli azionisti della società, Aieda e Apai a chiedere all'Authority guidata da Paolo Savona di intervenire e vigilare sulla regolarità della diffusione delle informazioni che continuano a coinvolgere il titolo.