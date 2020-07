A Roma la mostra 'Cittadini del mare', custodi del Mediterraneo

(foto di Carlo Gianferro)

La vita quotidiana dei pescatori artigianali in quattro diverse Aree Marine Protette. Dal 3 al 20 ottobre i momenti che scandiscono la vita e il lavoro dei pescatori saranno visibili nella nuova mostra fotografica 'Cittadini del mare', esposizione di 50 opere del fotografo romano Carlo Gianferro al Museo di Roma in Trastevere e che verrà inaugurata mercoledì 2 ottobre alle 17.30.

La mostra è stata prodotta e realizzata dal Wwf Mediterraneo al termine del progetto finanziato dalla Ue, FishMpaBlue2/programma Interreg Med, che vede Federparchi capofila: nei tre anni di attività di FishMpaBlue2 è stato realizzato un lavoro di raccordo fra gli enti gestori delle Amp e i pescatori, sperimentando nuove forme di collaborazione e partecipazione nelle Aree Marine.

L’esposizione è frutto del lavoro, durato nove mesi, portato avanti del fotografo Gianferro che ha catturato la vita quotidiana dei pescatori artigianali che operano in quattro diverse Aree Marine Protette: Telascica in Croazia, Cap Roux in Francia, Zante in Grecia e Isole Egadi in Italia.

Nelle immagini emerge il rapporto simbiotico tra pescatori artigianali ed ecosistemi marini e soprattutto, l’importanza del loro ruolo per la tutela e la conservazione del Mar Mediterraneo.

I risultati delle attività e in particolare l’impatto positivo, in termini ambientali, economici e sociali, della collaborazione fra la piccola pesca artigianale e le Amp, verranno presentati l'1 e 2 ottobre a Roma presso la Commissione generale della Fao per la pesca nel Mediterraneo (via Vittorio Colonna 1, Roma; alle 14) durante l’evento conclusivo del progetto FishMapBlue2.