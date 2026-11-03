A Rimini Ecomondo 2026
Apre domani alla Fiera di Rimini Ecomondo 2026, l’evento internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) che fino a venerdì 6 novembre riunisce imprese, istituzioni, associazioni, mondo della ricerca e innovatori per tracciare la nuova direzione dell’economia circolare. Ad inaugurare la 29esima ediz...
Il 5 novembre Tavola rotonda sul tema 'Costruire bacini idrografici resilienti attraverso una governance integrata', protagonisti i segretari delle Autorità distrettuali italiane
Dal 3 al 6 novembre a Rimini