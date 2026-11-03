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A Rimini Ecomondo 2026

Ecomondo - (Foto ufficio stampa)
economia

Dl via domani Ecomondo 2026, più di 1.800 brand espositori

Apre domani alla Fiera di Rimini Ecomondo 2026, l’evento internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) che fino a venerdì 6 novembre riunisce imprese, istituzioni, associazioni, mondo della ricerca e innovatori per tracciare la nuova direzione dell’economia circolare. Ad inaugurare la 29esima ediz...



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