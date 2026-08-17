La notizia è stata confermata dal suo agente ad Abc News, ma la causa del decesso non è stata resa nota

Addio a Hayden Panettiere. La star di 'Heroes', 'Scream 4' e 'Scream VI' è morta all’età di 36 anni. La notizia è stata confermata dal suo agente ad Abc News, ma la causa del decesso non è stata resa nota. "È con profonda tristezza che condividiamo la morte della nostra amata Hayden. La sua luce era straordinaria, una forza della natura che portava amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che l’hanno conosciuta e ai milioni che l’hanno seguita sullo schermo", ha dichiarato il padre, Skip Panettiere, in una nota. L'attrice lascia una figlia, Kaya Evdokia Klitschko, nata nel 2014 dalla relazione con Volodymyr Klyčko, ex campione di pugilato.

Hayden nasce a Palisades il 21 agosto 1989 da un’attrice di soap opera e da un vigile del fuoco. Aveva un fratello minore, Jansen Panettiere, anch'egli attore, morto nel 2023 a 28 anni per una malattia cardiaca. Comincia la sua carriera a 11 mesi, apparendo in uno spot per un trenino giocattolo. A quattro anni interpreta Sarah Roberts nella soap della Abc 'Una vita da vivere', ruolo che mantiene dal 1994 al 1997. Dal 1997 al 2001 è Lizzie Spaulding in 'Sentieri', personaggio alle prese con una battaglia contro la leucemia.

Nel 1998 lascia le soap e debutta al cinema con un piccolo ruolo ne 'L'oggetto del mio desiderio'. Successivamente appare ne 'Il sapore della vittoria', 'Le parole che non ti ho detto', 'Quando meno te lo aspetti', 'Ice Princess - Un sogno sul ghiaccio' e in serie come 'Ally McBeal' (dove interpreta la figlia della protagonista), 'Malcolm' e 'Law & Order - Unità vittime speciali'. La fama internazionale arriva nel 2006 con il ruolo di Claire Bennet, la cheerleader con il potere della rigenerazione cellulare, nella serie 'Heroes'. Nel 2011 accetta il ruolo della controversa protagonista nel film tv 'Amanda Knox'. Inoltre, sostituisce Anne Hathaway in 'Hoodwinked Too! Hood vs. Evil' ed è co‑protagonista in 'Scream 4' e 'Scream VI', dove interpreta Kirby Reed.

Dal 2012 al 2018 recita in 'Nashville', serie incentrata sulla rivalità tra due star della musica country. Di recente è uscita la sua autobiografia 'This Is Me. A Reckoning', in cui ripercorre le esperienze traumatiche vissute a Hollywood e la pressione dei tabloid nei primi anni Duemila, raccontando senza filtri episodi di depressione post‑partum, dipendenza e violenza domestica.