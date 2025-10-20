circle x black
I premiati al Premio Colalucci 2025, da Abodi a Panatta

Il prestigioso riconoscimento, è nato dall’idea di Guido D’Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e storica firma del Corriere dello Sport, con l'intento di riscoprire lo spirito vivace dell’informazione sportiva

20 ottobre 2025 | 17.33
Redazione Adnkronos
Tutto pronto per l’undicesima edizione del Premio Giuseppe Colalucci che si terrà mercoledì 22 ottobre 2025 presso il circolo Antico Tiro a Volo a partire dalle ore 20,30. Il prestigioso riconoscimento, è nato dall’idea di Guido D’Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e storica firma del Corriere dello Sport, con l'intento di riscoprire lo spirito vivace dell’informazione sportiva. E’ dedicato alla figura dell’avvocato e giornalista Giuseppe Colalucci, storico direttore del Tifone, che dagli anni ‘50 agli anni ‘80 animò fortemente il panorama dell’informazione a Roma.

Quest’anno i premiati sono: Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani; Betty Bavagnoli, ex calciatrice; Stefano Bises, giornalista, produttore e sceneggiatore; Selene Caramazza, attrice; Franco Cordova, ex calciatore; Paolo De Laurentiis, giornalista; Francesca Fagnani, giornalista; Giovanni Floris, giornalista; Lamberto Giannini, Prefetto di Roma; Lionello Manfredonia, ex calciatore; Maurizio Mattioli, attore; Amedeo Minghi, cantautore; Adriano Panatta, ex campione di tennis ora commentatore tv; Massimo Stano, campione olimpico di marcia; Andrea Stramaccioni, allenatore, ora commentatore tv; Franco Tancredi, ex calciatore; Luciano Tancredi, giornalista; Alessandro Vocalelli, giornalista; Iacopo Volpi, giornalista.

Nelle passate dieci edizioni sono stati diversi i personaggi dello sport, della cultura, dello spettacolo e della politica italiana a ricevere il premio Giuseppe Colalucci, tra questi: Carlo Verdone, Edoardo Leo, Giuseppe Conte, Roberto Gualtieri, Antonello Venditti, Rocco Papaleo, Lorella Cuccarini, l’allora ct della nazionale Roberto Mancini, Andy Diaz, Antonella Palmisano, Maurizio Stirpe, Davide Desario, Sigfrido Ranucci, Max Giusti, Massimo D'Alema, Alberto Barachini, Claudio Ranieri.

