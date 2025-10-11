Arthur Rinderknech ha battuto Daniil Medvedev nella seconda semifinale di Shanghai e raggiunge il cugino Valentin Vacherot all'ultimo atto del Masters 1000 cinese. Oggi, sabato 11 ottobre, il tennista monegasco si è imposto in tre set in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4 in due ore e 31 di gioco.

Rinderknech, 54esimo del ranking Atp, raggiunge così la prima finale della carriera in un Masters 1000 e si giocherà il titolo domani con il cugino Vacherot, numero 204 del mondo e arrivato dalle qualificazioni, che ha eliminato Novak Djokovic.

One of the most beautiful things you’ll see all year.



Valentin Vacherot is the first to step on court & congratulate Arthur Rinderknech as he joins him in the Shanghai final.



Two cousins reaching their 1st Masters 1000 final together.



Family goals.

pic.twitter.com/hhSO5szjBx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 11, 2025

Subito dopo il match point trasformato grazie al doppio fallo di Medvedev, che ha ceduto al nervosismo con tanto di polemiche con il giudice di sedia, il primo a congratularsi con Rinderknech è stato proprio Vacherot, che stava assistendo alla sfida sugli spalti. Il monegasco è entrato in campo e ha abbracciato a lungo il cugino, in una scena diventata subito virale.