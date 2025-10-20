circle x black
Area Arkanoid e Arcade Dungeon

Area Arkanoid e Arcade Dungeon
20 ottobre 2025 | 16.05
Redazione Adnkronos
Torna anche quest’anno un mondo dove la fantasia prende vita! L'Area Arkanoid & Arcade Dungeon fonde il fascino dei giochi di ruolo con la magia dei cabinati arcade in un'esperienza unica nel suo genere.

Esplorate le Avventure Live e i Cabinati Multigames, popolati da personaggi e mostri che sembrano usciti direttamente dai videogiochi degli anni '80. Vivete emozionanti sfide grazie alla rivoluzionaria "arcade mode", che trasforma il gioco di ruolo in un'esperienza arcade senza precedenti.

Lasciatevi conquistare dalle nostre sessioni a tema che vi permetteranno di giocare di ruolo anche nella bellissima cornice del Japan Town:

- Japan Story: un viaggio nel misticismo orientale con storie in stile Japan

- Oneshot Multistory: avventure inedite create dai master di Arcade Dungeon per l'occasione

- Oltre a D&D tanti GdR immersivi, fra cui i candidati a GdR dell’Anno

- Giochi e sfide a tema GdR

Fantasy Arcade Cabinet: il meglio dei mondi fantasy in versione arcade

Ma le sorprese non finiscono qui! Preparatevi a risolvere enigmatiche quest non solo sulla carta, ma anche su veri e propri “Cabinati Umani” che potrete incontrare itineranti in tutto il Japan Town e giocare con loro. Un'esperienza in cui realtà e fantasia si fondono, mettendo alla prova le vostre abilità come mai prima d'ora.

E come ciliegina sulla torta, tutti i partecipanti alle sessioni di gioco avranno l'opportunità di vincere un bellissimo manuale di D&D nell'estrazione finale. Non perdete l'occasione di essere parte di questa avventura unica.

A cura di Artigiancab Multigames, Vintage Games Party e Arcade Dungeon.

