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Be Comics! Be Games! chiude a Torino con 25.000 presenze

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La manifestazione dedicata alla cultura pop chiude la prima edizione torinese confermando un successo di pubblico che assicura nuove tappe

Be Comics! Be Games! chiude a Torino con 25.000 presenze
20 aprile 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il debutto di Be Comics! Be Games! a Torino si conclude con un bilancio superiore alle aspettative, portando oltre 25.000 appassionati negli spazi di Lingotto Fiere. L’evento, frutto della sinergia tra Fandango Club Creators e GL events Italia, ha trasformato la città in un polo d’attrazione per il mondo dei fumetti, del gaming e del cosplay. La partecipazione attiva dei visitatori è stata sottolineata anche dalle istituzioni regionali, che hanno riconosciuto alla manifestazione la capacità di rendere il pubblico protagonista assoluto, trasformando la fiera in un’esperienza corale e identitaria per le diverse community coinvolte.

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Il percorso espositivo è stato caratterizzato da una forte commistione tra editoria tradizionale e innovazione digitale. Tra gli stand di realtà consolidate come J-Pop ed Edizioni BD e le novità di Shockdom, i visitatori hanno potuto incontrare esponenti di rilievo del panorama internazionale, da Pasqual Ferry a David Lopez. Grande risonanza hanno avuto i volti noti del web e del gaming, con figure come Sabaku no Maiku e Yotobi che hanno attirato l’attenzione dei follower nelle aree dedicate. La struttura dei palchi ha permesso di dare risalto non solo all'intrattenimento, ma anche alla dimensione artistica della pop culture, spesso sottovalutata ma qui valorizzata attraverso show di K-Pop e competizioni di esports di alto livello.

Un aspetto centrale della manifestazione è stato l’impegno verso l’inclusione sociale, concretizzato nella collaborazione con la CPD-Consulta per le Persone in Difficoltà. La realizzazione della Città dell’Agenda della Disabilità all’interno del Lingotto ha offerto spazi esperienziali e laboratori volti a sensibilizzare il pubblico sui temi dell'accessibilità e dell'empatia. Questo approccio ha trovato riscontro nelle parole dell’amministrazione comunale, che ha evidenziato come la cultura pop sia intrinsecamente legata al desiderio di accogliere e valorizzare le differenze individuali.

Il consolidamento del format sul territorio piemontese è già stato ufficializzato con la programmazione delle prossime edizioni. Gli appassionati potranno tornare a Lingotto Fiere il 12 e 13 dicembre 2026 per una speciale tappa natalizia, mentre per il 2027 sono state confermate le date del 17 e 18 aprile a Torino e del 13 e 14 marzo a Padova. L’obiettivo dichiarato resta quello di monitorare l’evoluzione della cultura pop, offrendo alle community uno spazio di espressione che sappia unire il presente della produzione editoriale alle prospettive future dell’intrattenimento digitale.

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Be Comics Be Games Torino fiera Padova
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