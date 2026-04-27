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Efficienza energetica e carichi AI: le nuove sfide delle infrastrutture dati

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Il Sustainability Report 2025 di Hitachi Vantara traccia la rotta verso data center sostenibili, riducendo i consumi energetici per l'Hybrid Cloud e l'AI

Efficienza energetica e carichi AI: le nuove sfide delle infrastrutture dati
27 aprile 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Secondo i dati dell'International Energy Agency (IEA), il consumo elettrico dei data center è destinato a superare i 1.000 terawattora entro il 2026, una cifra paragonabile al fabbisogno annuo di una nazione industrializzata. L'evoluzione delle piattaforme di archiviazione dati si sta concentrando sulla riduzione dei requisiti di raffreddamento e alimentazione. Il recente report annuale sulla sostenibilità di Hitachi Vantara evidenzia come l'integrazione di strumenti per il monitoraggio delle emissioni di carbonio e della riduzione dei consumi sia diventata parte integrante dei sistemi storage enterprise. L'obiettivo è supportare i flussi di lavoro AI-driven senza compromettere gli obiettivi ESG (Environmental, Social, and Governance) delle aziende.

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La sostenibilità è sempre più legata alle performance operative e ai risultati di business,” ha dichiarato Akinobu Shimada, CEO di Hitachi Vantara. “Nel FY2025, ci siamo concentrati nel supportare i clienti a gestire la crescita dell’AI e dei dati migliorando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale. I nostri investimenti in innovazione infrastrutturale, progettazione del ciclo di vita e governance stanno consentendo ai clienti di ottenere risultati concreti.

Un pilastro fondamentale della nuova strategia industriale riguarda il ciclo di vita dei prodotti. L'impiego di plastiche riciclate post-consumo ha raggiunto il 50% in componenti chiave dei sistemi di archiviazione, mentre le politiche di recupero hanno permesso di contenere lo smaltimento in discarica a una quota inferiore allo 0,3%.

Il monitoraggio delle emissioni è stato esteso alle categorie dello Scope 3, migliorando l'accuratezza dei dati per gli audit di sostenibilità. Strumenti avanzati di diagnostica permettono oggi alle organizzazioni di avere una visibilità completa sul consumo energetico, facilitando l'ottimizzazione delle risorse su larga scala.

L'efficacia di queste infrastrutture è misurabile attraverso i risultati ottenuti da diverse realtà globali che hanno modernizzato i propri sistemi:

Settore Idrico (Belgio): L'impianto Aquiris gestisce 110 milioni di metri cubi di acque reflue annui. “Hitachi Vantara ci supporta nel raggiungere il nostro obiettivo di creare un processo sostenibile per garantire l'approvvigionamento di acqua pulita e sostenere la crescita e lo sviluppo di Bruxelles,” ha dichiarato Juan Ochoa, managing plant director di Aquiris. “I miglioramenti delle prestazioni ottenuti con VSP One Block saranno significativi. Raccogliamo costantemente dati, monitoriamo KPI e controlliamo i processi di depurazione. Il potenziamento delle capacità di storage ci aiuterà a rispondere rapidamente alle criticità e a ottimizzare le attività dell’impianto.”

Settore Bancario (Turchia): DestekBank ha registrato una riduzione del 25% del consumo energetico del data center e un calo del 20% del costo totale di proprietà (TCO).

Settore Editoriale (India): La testata Malayala Manorama ha ridotto dello spazio rack del 66%, con un risparmio del 70% sui costi di energia e raffreddamento per le proprie operazioni h24.

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Tag
International Energy Agency (IEA) Hitachi Vantara data center consumo data center obiettivi ESG (Environmental Social and Governance) VSP One Block sostenibilità
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