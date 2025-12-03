circle x black
Cerca nel sito
 

Giornata della disabilità, con "Designed for Every Student" Apple celebra l'accessibilità e la vita Universitaria

sponsor

Il nuovo short film, diretto da Kim Gehrig, illustra come le funzionalità integrate nell'ecosistema Apple supportino l'apprendimento, la socializzazione e l'autonomia degli studenti universitari con disabilità

Giornata della disabilità, con
03 dicembre 2025 | 12.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per accrescere la consapevolezza sui diritti e il benessere delle persone con disabilità, Apple ha presentato un cortometraggio dal titolo "Designed for Every Student". Il film mira a illustrare come l'integrazione delle funzioni di accessibilità nei dispositivi Apple consenta agli studenti con disabilità di vivere pienamente l'esperienza universitaria, affrontando tanto le sfide accademiche quanto la vita quotidiana all'interno e all'esterno delle aule.

Il cortometraggio, diretto da Kim Gehrig (già autore del lavoro pluripremiato "The Greatest"), evidenzia l'impatto positivo che l'avere gli strumenti giusti può avere sulla mobilità, l'apprendimento e la socializzazione.Funzionalità Integrate per l'Autonomia. Il film mette in luce una serie di funzionalità integrate nell'ecosistema Apple che contribuiscono a migliorare l'esperienza e a creare nuove opportunità. Tra queste, spiccano VoiceOver (il lettore di schermo basato su gesti), Ingrandimento testo al passaggio del cursore su Mac e AssistiveTouch su Apple Watch e iPad, che semplifica l'esecuzione di gesti complessi.

Altre funzioni rilevanti includono:

Accesso Braille, che permette di prendere appunti tramite schermo Braille collegato.

Lettore accessibile, per personalizzare font e layout del testo a schermo intero.

Riconoscimento suoni e nome, che notifica l'utente in caso di suoni specifici (come il pianto di un neonato o un campanello) o il riconoscimento del proprio nome.

Sottotitoli per non udenti, per seguire più facilmente contenuti audio e video.

Tali strumenti, disponibili per tutti gli utenti, si rivelano determinanti per l'apprendimento e il successo di chi ne ha più bisogno. Il cortometraggio include anche una performance musicale significativa, realizzata grazie alla composizione e produzione musicale del vincitore del Tony Award Tim Minchin, con la partecipazione di studenti sordi o con altre disabilità provenienti da diverse aree globali.

Un impegno quarantennale e il mantra della comunità

L'accessibilità è un valore storico per l'azienda, che nel 2025 celebra il 40° anniversario del suo impegno in questa direzione. Apple ha costantemente valorizzato la rappresentazione della disabilità nelle sue campagne creative, attraverso lavori noti come "The Lost Voice" e l'omaggio alle Paralimpiadi "The Relay". L'approccio dell'azienda è guidato dal mantra delle comunità di persone con disabilità: "nothing about us without us" (niente su di noi senza di noi). A tal fine, Apple collabora strettamente con le comunità interne ed esterne per sviluppare e perfezionare le funzioni disponibili sui propri dispositivi. Il film "Designed for Every Student" è disponibile per la visione sul canale YouTube Apple ufficiale e sul sito web dedicato all'accessibilità. Maggiori informazioni sulle funzionalità sono consultabili sulla pagina italiana del sito Apple.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giornata della disabilità Designed for Every Student Apple
Vedi anche
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza