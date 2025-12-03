Giornata della disabilità, con "Designed for Every Student" Apple celebra l'accessibilità e la vita Universitaria

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per accrescere la consapevolezza sui diritti e il benessere delle persone con disabilità, Apple ha presentato un cortometraggio dal titolo "Designed for Every Student". Il film mira a illustrare come l'integrazione delle funzioni di accessibilità nei dispositivi Apple consenta agli studenti con disabilità di vivere pienamente l'esperienza universitaria, affrontando tanto le sfide accademiche quanto la vita quotidiana all'interno e all'esterno delle aule.

Il cortometraggio, diretto da Kim Gehrig (già autore del lavoro pluripremiato "The Greatest"), evidenzia l'impatto positivo che l'avere gli strumenti giusti può avere sulla mobilità, l'apprendimento e la socializzazione.Funzionalità Integrate per l'Autonomia. Il film mette in luce una serie di funzionalità integrate nell'ecosistema Apple che contribuiscono a migliorare l'esperienza e a creare nuove opportunità. Tra queste, spiccano VoiceOver (il lettore di schermo basato su gesti), Ingrandimento testo al passaggio del cursore su Mac e AssistiveTouch su Apple Watch e iPad, che semplifica l'esecuzione di gesti complessi.

Altre funzioni rilevanti includono:

Accesso Braille, che permette di prendere appunti tramite schermo Braille collegato.

Lettore accessibile, per personalizzare font e layout del testo a schermo intero.

Riconoscimento suoni e nome, che notifica l'utente in caso di suoni specifici (come il pianto di un neonato o un campanello) o il riconoscimento del proprio nome.

Sottotitoli per non udenti, per seguire più facilmente contenuti audio e video.

Tali strumenti, disponibili per tutti gli utenti, si rivelano determinanti per l'apprendimento e il successo di chi ne ha più bisogno. Il cortometraggio include anche una performance musicale significativa, realizzata grazie alla composizione e produzione musicale del vincitore del Tony Award Tim Minchin, con la partecipazione di studenti sordi o con altre disabilità provenienti da diverse aree globali.

Un impegno quarantennale e il mantra della comunità

L'accessibilità è un valore storico per l'azienda, che nel 2025 celebra il 40° anniversario del suo impegno in questa direzione. Apple ha costantemente valorizzato la rappresentazione della disabilità nelle sue campagne creative, attraverso lavori noti come "The Lost Voice" e l'omaggio alle Paralimpiadi "The Relay". L'approccio dell'azienda è guidato dal mantra delle comunità di persone con disabilità: "nothing about us without us" (niente su di noi senza di noi). A tal fine, Apple collabora strettamente con le comunità interne ed esterne per sviluppare e perfezionare le funzioni disponibili sui propri dispositivi. Il film "Designed for Every Student" è disponibile per la visione sul canale YouTube Apple ufficiale e sul sito web dedicato all'accessibilità. Maggiori informazioni sulle funzionalità sono consultabili sulla pagina italiana del sito Apple.