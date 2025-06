OnePlus Pad 3: un’alternativa agli iPad Pro a un prezzo più accessibile

Nel panorama attuale dei tablet, dominato dagli iPad Pro, trovare un’alternativa davvero convincente è raro. Il nuovo OnePlus Pad 3, però, si propone come una delle opzioni più credibili per chi cerca potenza, qualità e funzionalità avanzate senza superare la soglia dei mille euro. Con un design rifinito, uno schermo da 13,2 pollici a 3.4K, un chip Snapdragon 8 Gen 3 “Elite”, batteria da oltre 12.000 mAh e una dotazione di accessori completa, il Pad 3 punta dritto al segmento premium. Costa 599 euro in versione 12 GB + 256 GB e 699 euro in versione 16 GB + 512 GB: un rapporto qualità prezzo decisamente vantaggioso.

Lo spessore di 5,97 mm lo rende uno dei tablet più sottili sul mercato, secondo solo all’iPad Pro (5,1 mm). Il corpo in alluminio, disponibile in due colorazioni (Storm Blue e Frosted Silver), offre una sensazione di solidità e raffinatezza, migliorata rispetto alla generazione precedente anche grazie al nuovo posizionamento della fotocamera sul bordo laterale. Il pannello da 13,2 pollici LCD LTPS con risoluzione 3392x2400 e refresh rate fino a 144Hz è una delle sue carte vincenti. La luminosità arriva a 900 nit (HBM), mentre la gamma cromatica copre il 98% dello spazio DCI-P3, rendendolo adatto anche per attività creative. Il formato 7:5, insolito ma funzionale, favorisce la produttività e la lettura. Certificato TÜV Rheinland Eye Care 4.0, riduce l’affaticamento visivo nelle sessioni prolungate.

Il cuore del Pad 3 è il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 Elite, lo stesso presente nei flagship Android del 2025, accompagnato da 12 o 16 GB di RAM LPDDR5T e fino a 512 GB UFS 4.0. Le prestazioni sono ottime sia in multitasking che nel gaming, con frame rate fino a 120fps gestiti senza surriscaldamenti grazie al sistema di dissipazione con camera di vapore in grafene, che abbassa la temperatura fino a 3 gradi rispetto alla concorrenza.Il modulo da 12.140 mAh assicura un’autonomia superiore alla media: oltre 17 ore di riproduzione video, 6 ore di gaming AAA e fino a 70 giorni in standby. La ricarica è altrettanto impressionante: con l’alimentatore SUPERVOOC da 80W si passa da 0 a 100% in 92 minuti, mentre in soli 10 minuti si ottiene il 18% di carica.

Il comparto audio include otto speaker (4 woofer + 4 tweeter) con orientamento adattivo e supporto al sistema Holo Audio per effetti spaziali. Il risultato è un’esperienza immersiva, superiore alla media dei tablet Android, anche se non ancora ai livelli dei migliori iPad. A bordo troviamo OxygenOS 15 in versione tablet, con interfaccia pulita, priva di bloatware e ricca di funzionalità intelligenti. Il sistema Open Canvas permette un multitasking avanzato con drag-and-drop intuitivo, suggerimenti dinamici per l’uso in split screen e una gestione delle finestre flottanti fluida.

L’AI Toolbox integra strumenti per scrivere, tradurre, sintetizzare testi e attivare l’AI Gemini con un tasto dedicato. È presente anche il Circle to Search di Google. Inoltre, OnePlus ha ampliato le funzioni di integrazione con PC e Mac: con O+ Connect si può controllare il cursore del Mac, condividere file via drag-and-drop e sincronizzare l’audio, avvicinandosi molto alla coesione dell’ecosistema Apple. Tra gli accessori, spicca la OnePlus Keyboard (169€), con tasti distanziati in stile PC, angolazione regolabile tra 110° e 165°, connessione NFC e tasto per l’AI Gemini. La OnePlus Stylo 2 (99€) riconosce 16.000 livelli di pressione, ha texture antiscivolo, attivazione rapida per annotazioni e si aggancia magneticamente alla cover. La nuova cover magnetica (59€) ha un design tri-fold con tre angoli stabili (20°, 44°, 72°) e una chiusura dedicata anche alla stylus, offrendo protezione e praticità.

OnePlus Pad 3 rappresenta uno dei migliori esempi di quanto l’ecosistema Android possa offrire nel 2025. Con un comparto tecnico di alto livello, ottima autonomia, un display generoso e funzionalità software raffinate, si propone come una vera alternativa all’iPad Pro, soprattutto per chi non è vincolato all’ecosistema Apple. Non raggiunge ancora la perfezione in ogni ambito, ma il rapporto qualità/prezzo è eccezionale. Se cercate un tablet potente, versatile e con accessori funzionali, senza voler superare gli 800 euro, il Pad 3 merita seriamente la vostra attenzione.