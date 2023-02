"Un'ora di nutrizione a scuola e stili di vita sani"

"Credo che, oltre alle campagne mediatiche che vanno fatte in maniera adeguata per la popolazione a cui si rivolgono, ovvero i bambini, sia importante entrare nelle scuole con programmi chiari e con spiegazioni adatte a quelle età. Investire sugli adulti di domani, indicare corretti stili di vita insegnando anche come ci si comporta rispetto all'ecosistema in cui viviamo, con cose semplici come non sprecare acqua, è un investimento che ci sta molto a cuore e che questo Governo si impegna a portare a termine". A scuola "bisognerà trovare un'ora non solo di nutrizione, ma per parlare di corretti stili di vita, dove la nutrizione è un punto fondamentale, ma insieme all'importanza dello sport e di altre norme educazionali". A sottolinearlo è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, parlando a margine della Conferenza nazionale sulla nutrizione.

"E' giusto che i cittadini del domani sappiano come devono mangiare e come si devono comportare nei confronti del mondo che li circonda, noi abbiamo tutta la volontà di riuscirci", ha incalzato il ministro. Un concetto ribadito anche nel suo intervento: "Obesità, diabete mellito e malnutrizione sono prevenibili e la nutrizione gioca un ruolo determinante per la loro prevenzione. E' emerso chiaramente dai dibattiti di questi giorni come sia fondamentale potenziare l'alfabetizzazione sanitaria, a cominciare dai più piccoli: se è vero che un bambino di 2 anni obeso sarà un adulto obeso, educare alla sana alimentazione i più piccoli significa preservarli da malattie croniche, consentire un risparmio per il Servizio sanitario nazionale e avviare il Ssn e gli italiani a una vita più lunga e più sana, come vogliamo fortemente fare".

L'educazione a una sana alimentazione, per Schillaci, "non può non ripartire dalle nuove generazioni" e deve "essere inserita nei programmi didattici della scuola primaria e secondaria". Con questa idea, "insieme al ministero dell'Istruzione e del merito, al ministero dell'Agricoltura e al ministero dello Sport e giovani, abbiamo avviato un confronto per inserire nei programmi didattici la promozione per una corretta cultura della prevenzione nel suo complesso che riguarda tutti i corretti stili di vita: sana alimentazione, praticare attività fisica, evitare fumo, alcolici, uso di sostanze".

Le leve della prevenzione fra i banchi di scuola possono essere diverse, ha osservato Schillaci: "In ambito scolare, la ristorazione scolastica deve trasformarsi in uno strumento per la promozione di modelli basati sulla dieta mediterranea italiana e su approvvigionamenti da filiere territoriali, invertendo il consumo sempre più diffuso, soprattutto tra i più giovani, di alimenti ultraprocessati con conseguenze nocive sulla salute dei nostri ragazzi".

Il coinvolgimento della scuola nella promozione della salute "va rafforzato e incrementato - insiste il ministro - rappresentando l'ambiente più idoneo per insegnare ai ragazzi che l'adozione di stili di vita sani, come l'alimentazione corretta e la riduzione degli sprechi alimentari, sono fattori essenziali per salvaguardare la sostenibilità alimentare, ambientale e della sanità pubblica".

Anche i giovani medici dovranno avere solide basi in materia di prevenzione, una formazione su questo fronte: "L'insegnamento della nutrizione preventiva - ha osservato infine Schillaci - deve trovare la sua naturale collocazione nel corso di studi di medicina e in tutte le altre discipline sanitarie".

"L'educazione alla corretta alimentazione e ai corretti stili di vita sin dalle prime età della vita è un saggio investimento per prevenire l'insorgenza di obesità e altre malattie croniche non trasmissibili in età adulta, favorendo il benessere non solo individuale, ma dell'intera società". Così all'Adnkronos Salute Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), che a nome della società scientifica plaude alla proposta del ministro della Salute, Orazio Schillaci, di inserire nei programmi didattici un'ora dedicata alla corretta nutrizione e ai sani di stili di vita e mette a disposizione le competenze scientifiche della categoria per poter realizzare il progetto.

"Da tempo - ricorda Staiano - sosteniamo l'importanza di introdurre l'educazione sanitaria come materia d'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado per formare cittadini preparati sui temi della sanità pubblica, per avere una generazione adulta in salute e per migliorare la sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale", conclude la presidente Sip, sottolineando che "il pediatra è la figura più indicata per svolgere questo ruolo educativo".