Vaccino Covid, Speranza: "50 milioni di dosi nel secondo trimestre"

Vaccino Covid, attese 50 milioni di dosi nel secondo trimestre. A dirlo sarebbe stato, secondo quanto riportano fonti presenti all'incontro, il ministro della Sanità, Roberto Speranza al tavolo con sindacati e imprese sull'aggiornamento del Protocollo sicurezza e il piano di vaccini in azienda.

"Ieri sono state oltre 230mila le dosi somministrate: la tendenza in queste ore è di rafforzare la nostra capacità e il nodo strutturale, che è stato il vero collo di bottiglia della nostra campagna relativo alle dosi in arrivo, dovrebbe vedere nelle prossime settimane una interessante impennata: ci aspettiamo oltre 4,5 mln di dosi già in questa settimana che resta di marzo e nel secondo trimestre dovremmo avere più di 50 milioni di dosi in arrivo".

"Ieri sono state somministrate oltre 230mila dosi di vaccini" anti-Covid. "E' un dato in crescita. Adesso è fondamentale accelerare per completare la vaccinazione degli over 80 e dei soggetti più fragili. Per i successivi passi della campagna vaccinale lavoriamo al coinvolgimento delle strutture produttive in grado di garantire i necessari standard di sicurezza".