Dress Your Story di Amazon, culmine del progetto che dà valore a diversità e inclusione

Si è tenuto a Milano l’evento conclusivo del progetto di fashion design Dress Your Story di Amazon, con un evento speciale in cui i 25 dipendenti dell’azienda sono diventati modelli per un giorno, indossando le creazioni di moda ideate dagli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Roma e realizzate dalla PMI toscana del tessile Dalle Piane Cashmere. Ciò che Amazon ha deciso di ribadire con forza è l'importanza di poter esprimere appieno se stessi e le proprie attitudini, anche sul luogo di lavoro, sottolineando il valore di diversità e inclusione, aspetti cardine dell’azienda.