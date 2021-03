Borsa, Ftse Mib e spread in aumento

Milano, 16 mar. (Adnkronos)

A dispetto dello stop al vaccino di AstraZeneca, le borse europee si mettono in scia di una Wall Street che continua a macinare record. Nel corso della prima parte indicazioni positive per le borse UE sono arrivate dall’aggiornamento relativo l’indice tedesco Zew, salito a marzo da 71,2 a 76,6 punti.

Alla vigilia del responso della due giorni di riunioni della Federal Reserve, il Ftse Mib ha terminato la seduta a 24.261,12 punti, +0,5% rispetto al dato precedente. Sotto i riflettori a Piazza Affari c’è sempre il comparto bancario: Banco Bpm ha chiuso con un +3,74%, Bper Banca ha segnato un +2,21%, UniCredit un +2,05% e Mediobanca un +1,71%.

Secondo un’analisi elaborata da Deutsche Bank e pubblicata da Il Sole24Ore, un’integrazione tra questi ultimi due istituti creerebbe valore per oltre 3 miliardi di euro.

Tra gli industriali nuova seduta di guadagni per Leonardo (+0,85%), sempre alle prese con la quotazione della controllata Drs. La frenata al vaccino di AstraZeneca ha spinto chi, come Diasorin (+2,67%), tra le altre cose produce anche test diagnostici per il Covid-19.

Segno meno invece per Geox (-2,39%) dopo la presentazione dei conti dell’esercizio 2020, chiusosi con ricavi in calo del 33,6% a 534,9 milioni. Nei primi mesi del 2021 indicazioni positive sono arrivate, ha rilevato la società, dai mercati e dai canali meno impattati dalle chiusure.

Sul mercato dei titoli di Stato lo spread tra i nostri Btp ed i corrispondenti titoli made in Germany ha fatto segnare un rialzo di oltre 2 punti percentuali portandosi a 96 punti base. Domani il Ministero dell’Economia emetterà fino a 2,5 miliardi di euro del Btp aprile 2031 a fronte del riacquisto di quattro titoli in scadenza quest’anno (due Btp, un BtpEi ed un Ctz). (in collaborazione con money.it).