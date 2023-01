Borsa Milano oggi, l'Europa ritrova fiducia: Piazza Affari sale

Giornata positiva per le Borse europee, con tutti i principali listini del Vecchio Continente che ritrovano un clima di cauto ottimismo. Gli investitori ora scommettono su decisioni meno aggressive da parte delle banche centrali di Stati Uniti e Unione europea. Insomma, i tassi di interesse potrebbero salire meno del previsto, anche se sicuramente non si abbasseranno rapidamente.

In rialzo il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che salgono di oltre l’1%. Scende invece notevolmente il gas al Ttf di Amsterdam, attorno ai 65 euro al megawattora. Sale anche il prezzo dell’oro, spinto dal calo del dollaro che rende il metallo un bene rifugio più appetibile. Sul fronte valutario l'euro si rafforza proprio sul biglietto verde.

A Milano il Ftse Mib sale dello 0,72% e chiude a 25.546,86. Diminuisce ancora la tensione sui titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende infatti attorno ai 186 punti base. Il rendimento del titolo decennale scende ancora sul 4%. Sul listino principale di Piazza Affari in positivo i petroliferi. Eni guadagna l’1,90%, Tenaris l’1,20%. Bene anche le utilities a partire da A2a (+3,60%) ed Hera (+5,48%), così come Iveco (+5,20%).

In fondo al listino, invece, Unicredit (-1,49%). L’istituto ha emesso un bond senior preferred da un miliardo di euro con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato dopo 5 anni, ottenendo una domanda per oltre 2,85 miliardi di euro. Male anche Amplifon (-4,25%) e Saipem (-4,09%). (in collaborazione con Money.it)