Borsa: Piazza Affari in rosso, Saipem in rally

Nuove tensioni in arrivo dall’Ucraina spingono al ribasso le borse europee. Con le ostilità e le trattative che vanno avanti, il fronte occidentale si prepara ad annunciare nuove sanzioni e dalla Russia fanno sapere che non saranno più accettati pagamenti in dollari ed euro per il suo gas consegnato in Europa: saranno accettati solo rubli.

Chiusa dallo scorso 28 febbraio, domani la borsa di Mosca riaprirà i battenti. Lo ha annunciato la Banca centrale russa. Intanto l’agenzia Bloomberg ha rilanciato la notizia che la governatrice dell’istituto, Elvira Nabiullina, dopo l’invasione dell’Ucraina avrebbe presentato le dimissioni, che sono state respinte.

Sul listino di Piazza Affari, dove il Ftse MIb è sceso dello 0,96% a 24.298,66 punti, la performance migliore è stata registrata dalle azioni Saipem (+7,2%), spinta dal l’indiscrezione secondo cui Eni (+0,9%), Cdp ed un pool di banche sarebbero pronte ad una iniezione di liquidità da 1,5 miliardi di euro in vista dell’aumento di capitale complessivo da 2 miliardi.

Parità invece per Poste Italiane (-0,14%), che ha annunciato la revisione al rialzo dei target sull’utile 2022, stimato a 1,4 miliardi, +8,9% rispetto alla view precedente. L’esercizio 2021 si è chiuso con un ultima riga di conto economico in crescita del 31% su anno a 1,6 miliardi mentre il fatturato ha fatto segnare un +6,6% a 11,2 miliardi.

Segno meno invece per il comparto bancario con il -1,66% di Banco Bpm, il -2,48% di Intesa Sanpaolo ed il -2,96% di UniCredit.

Rosso anche per Stellantis (-1,54%), che ha annunciato che l’attuale stabilimento di Termoli, in Molise, sarà trasformato in un nuovo impianto dedicato alla produzione di batterie. La casa automobilistica ha inoltre fatto sapere di aver finalizzato l’accordo per aggiungere Mercedes-Benz come nuovo partner alla pari con TotalEnergies/Saft e Stellantis.

Sul mercato dei titoli sovrani, lo spread Btp-Bund è salito di un punto e mezzo percentuale a 155 punti base nel giorno in cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha collocato via sindacato la prima tranche del nuovo CCTeu con scadenza 15 ottobre 2030. Emesso per 5 miliardi di euro, il titolo è stato collocato a 99,739, corrispondente ad un rendimento pari a 78 punti base sull’Euribor a 6 mesi. (in collaborazione con Money.it)