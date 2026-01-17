circle x black
Ancora una 'lista stupri' nei bagni del liceo, la denuncia a Siena

L'annuncio della preside che ha fatto rimuovere le scritte

I bagni di una scuola - Ipa
17 gennaio 2026 | 11.59
Redazione Adnkronos
Ancora una 'lista stupri' è comparsa nei bagni di un liceo. Questa volta protagonista è il Sarrocchi di Siena. Il ritrovamento risale ai giorni scorsi ed è stato immediatamente segnalato alla preside Cecilia Martinelli, che ha provveduto alla rimozione delle vergognose scritte. “Sono molto arrabbiata come preside, come donna e come madre”, ha commentato Martinelli, sottolineando la gravità del gesto e l’impatto sul clima educativo della scuola.

La dirigente ha aggiunto: “Speriamo di individuare i responsabili di questo atto che è veramente molto grave, e per fare ciò contiamo sull’aiuto degli studenti. Sono certa che la stragrande maggioranza di loro siano persone civili, mature e sensibili su questo tema”.

Il liceo Sarrocchi è noto per le numerose iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere e sul bullismo. “Le scritte che sono state trovate hanno un peso – ha proseguito la preside –. Ci diamo tanto da fare nell’opera di educazione su queste tematiche, e i ragazzi sanno cos’è la violenza di genere. Giovedì abbiamo in programma un incontro sui temi del bullismo e del cyberbullismo, che sarà un’occasione per tornare a discutere anche di violenza di genere”.

Il fenomeno delle cosiddette “liste stupri” era comparso per la prima volta a fine novembre al liceo Giulio Cesare di Roma e si è rapidamente diffuso in altre scuole italiane. L’episodio senese riporta nuovamente l’attenzione sulla necessità di educazione e sensibilizzazione tra i giovanissimi, in un contesto in cui la lotta contro la violenza sulle donne resta una delle emergenze sociali del Paese.

