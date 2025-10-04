Milano Digital Week 2025: innovazione tecnologica in agricoltura al centro dell'evento di Syngenta Italia 

L'edizione 2025 della Milano Digital Week 2025, dedicata alla trasformazione digitale e all'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale e in svolgimento nel capoluogo lombardo fino al 5 ottobre, vede Syngenta Italia come partner ufficiale. Per esplorare la stretta connessione tra la trasformazione del settore agricolo e l'imporsi delle nuove tecnologie digitali, intelligenza artificiale in testa, l'azienda ha organizzato l'evento 'The ConversAItion – dialoghi di agricoltura e innovazione', svoltosi al Made Competence Center. Protagonista dell'incontro, l'imprenditore tecnologico Feroz Sheikh, Chief Information and Digital Officer di Syngenta.