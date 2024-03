Bernini (Fondazione Bracco): "Nostre principali attività rivolte all’empowerment femminile"

“Fondazione Bracco ha tra le sue principali attività quelle realizzate in favore dell’empowerment femminile, sia in ambito culturale che in quello scientifico”. Lo ha detto Gaela Bernini, segretario generale di Fondazione Bracco, a margine dell’incontro ‘Colpo di scena’, promosso dalla Fondazione e dal Centro diagnostico italiano - Cdi, in collaborazione con Accademia Teatro alla Scala. L’incontro è stato l’occasione per riflettere sulla presenza femminile nel lavoro, attraverso storie di ispirazione che si muovono nei territori meno conosciuti della scienza e dell’arte, dall’ambito medicale alle maestranze teatrali.