ComoLake: reti, infrastrutture, energia e sicurezza al centro della seconda giornata

Reti, infrastrutture, energia e sicurezza: questi i temi al centro ieri del Digital Innovation Forum - ComoLake 2025, nella seconda giornata del summit internazionale organizzato da Micromegas Comunicazione a Villa Erba, Cernobbio.

I temi al centro del dibattito di ieri sono stati affrontati da imprese e istituzioni alla luce delle sfide della transizione digitale, della sostenibilità energetica e della sovranità tecnologica. L’intervento di Flavio Cattaneo (amministratore delegato di Enel) ha contribuito - viene evidenziato in una nota dal summit - "a delineare l’obiettivo di un’Italia capace di coniugare innovazione, competitività e indipendenza tecnologica coniugando visione e pragmatismo, sempre rivolto alla crescita e al benessere collettivo". La mattinata è stata dedicata al futuro dei trasporti e della mobilità, con dibattiti sulle strategie per una gestione efficiente delle risorse e sulla trasformazione dei trasporti intermodali. Negli altri interventi e panel della giornata si è parlato tra i vari argomenti del ruolo dell’intelligenza artificiale per la sovranità digitale.

La seconda parte della giornata si è aperta con l’intervento/intervista a Warren Mosler, economista tra i fondatori della 'Modern Monetary Theory', che ha affrontato gli scenari dell’attuale congiuntura economica e i modi per sostenere la crescita e l’innovazione. Il dibattito si è spostato poi sull’energia e sulle reti intelligenti, con un’analisi sulle nuove tecnologie in grado di rispondere alla crescente domanda energetica globale e di come approcciare nel miglior modo possibile l’integrazione tra energie rinnovabili e le prossime frontiere del nucleare.

Nel suo intervento video Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, ha ricordato che per affrontare le sfide di transizione e indipendenza energetica l’innovazione tecnologia è fondamentale per coniugare sostenibilità ambientale e obiettivi di business. Nella seconda giornata di ComoLake è stato annunciato anche l’accordo tra Swiss Quantum Technology e D-Wave Quantum per il posizionamento in Europa di un sistema quantistico Advantage2™ da oltre 4.400 qubit, per un valore complessivo di 10 milioni di euro.

Il Digital Innovation Forum è ripreso questa mattina alle 9, con una giornata dedicata a Salute e Pubblica amministrazione con interventi di Alessandro Moricca (PagoPA), Gianni Dominici (ForumPA), il ministro della Difesa Guido Crosetto e il Sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti.

Organizzato da Micromegas Comunicazione e promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale Ets, ComoLake 2025 - viene evidenziato - "conferma la sua vocazione a piattaforma europea di confronto tra scienza, economia e istituzioni, in un dialogo che guarda alla trasformazione digitale e quantistica del prossimo decennio".