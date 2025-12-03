Energia, da Open focus a Roma il 10 su mix di energie per mettere in sicurezza l'Italia

L’emergenza climatica e le necessità di trovare alternative energetiche sono una priorità per l’Italia e l’Europa. L’Italia deve rintracciare rapidamente fonti energetiche alternative che non rappresentino un freno allo sviluppo e fronteggiare l’alto costo dell’energia. Queste problematiche si incrociano con i nuovi sviluppi tecnologici in tema di rinnovabili e con la scelta del governo di riaprire al nucleare, con una nuova legge quadro destinata a riportare in Italia questa tecnologia. Open ha deciso di dedicare una giornata di discussione all’energia e al suo futuro, coinvolgendo nella discussione tutti i maggiori player del settore, esperti della materia, il ministro di Ambiente ed Energia, Gilberto Pichetto Fratin, politici europei e nazionali (Giorgio Gori, Nicola Procaccini, Angelo Bonelli e Maurizio Lupi) che si occupano del tema, ma anche rappresentanti delle amministrazioni locali e i governatori Eugenio Giani e Francesco Rocca.

L’evento, che inizia alle 9.30 e si svolge all'Ara Pacis (Lungotevere in Augusta) a Roma, è aperto al pubblico e patrocinato dal comune di Roma e dal ministero dell’Ambiente e dell’Energia.