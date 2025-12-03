circle x black
Cerca nel sito
 

Energia, da Open focus a Roma il 10 su mix di energie per mettere in sicurezza l'Italia

Energia, da Open focus a Roma il 10 su mix di energie per mettere in sicurezza l'Italia
03 dicembre 2025 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’emergenza climatica e le necessità di trovare alternative energetiche sono una priorità per l’Italia e l’Europa. L’Italia deve rintracciare rapidamente fonti energetiche alternative che non rappresentino un freno allo sviluppo e fronteggiare l’alto costo dell’energia. Queste problematiche si incrociano con i nuovi sviluppi tecnologici in tema di rinnovabili e con la scelta del governo di riaprire al nucleare, con una nuova legge quadro destinata a riportare in Italia questa tecnologia. Open ha deciso di dedicare una giornata di discussione all’energia e al suo futuro, coinvolgendo nella discussione tutti i maggiori player del settore, esperti della materia, il ministro di Ambiente ed Energia, Gilberto Pichetto Fratin, politici europei e nazionali (Giorgio Gori, Nicola Procaccini, Angelo Bonelli e Maurizio Lupi) che si occupano del tema, ma anche rappresentanti delle amministrazioni locali e i governatori Eugenio Giani e Francesco Rocca.

L’evento, che inizia alle 9.30 e si svolge all'Ara Pacis (Lungotevere in Augusta) a Roma, è aperto al pubblico e patrocinato dal comune di Roma e dal ministero dell’Ambiente e dell’Energia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
energia rinnovabili nucleare emergenza climatica sviluppo sostenibile
Vedi anche
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza