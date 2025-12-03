Top in Social Media Management, la prima certificazione italiana lanciata da Eikon Sc

Top in Social Media Management è la prima certificazione italiana che misura in modo oggettivo le performance dei profili social di aziende e organizzazioni sviluppata da Eikon Strategic Consulting Italia Società Benefit, una academic company specializzata nella ricerca applicata e nello sviluppo di indicatori e metriche scientifiche per la valutazione dei media, dei fenomeni sociali e dei processi organizzativi. La certificazione, articolata in tre livelli - Bronze, Silver e Gold - non si limita alla sola misurazione ma posiziona ogni azienda rispetto al proprio benchmark settoriale, creando una vera competizione per l'eccellenza. La comunicazione digitale vive di confronto continuo, per questo servono metriche che restituiscano una fotografia oggettiva della performance. “Top in Social Media Management nasce per offrire alle organizzazioni uno strumento scientifico, trasparente e utile per misurare il proprio posizionamento e trasformare i dati in decisioni strategiche”, sottolinea Paola Aragno, docente di Metriche della Comunicazione all’università LUMSA di Roma e Vice Presidente di Eikon, la società che ha ideato anche la certificazione BIC – Best in Media Communication.

Perché nuove metriche? Top in Social Media Management nasce per rispondere a un bisogno concreto delle aziende: in un panorama caratterizzato da un’offerta di contenuti sempre più ampia e da investimenti crescenti nella comunicazione digitale, le organizzazioni hanno oggi l’esigenza di capire come si posizionano realmente nel proprio mercato di riferimento. “I dati forniti dai tool di gestione dei social non sono sufficienti - spiega Aragno - non tengono conto delle differenze tra settori, tra aziende di dimensioni diverse e non offrono KPI compositi che permettano confronti corretti e non fuorvianti. Le metriche devono permettere una comparazione affidabile all’interno del proprio settore, tenendo conto di contesto, dimensioni e dinamiche di crescita”.

Standard di trasparenza e rigore metodologico. L’analisi di Top in Social Media Management si basa su un index proprietario progettato da Paola Aragno insieme al team interdisciplinare di Eikon composto da ricercatori, sociologi e antropologi, a partire da un ampio database che integra dati economici, strutturali e di performance nei social network di migliaia di organizzazioni. La valutazione utilizza una serie di KPI costruiti per restituire una fotografia solida delle performance integrando indici di crescita, attività editoriale, engagement e mood della community. L'Index elaborato da Eikon normalizza i dati per evitare distorsioni e garantisce una comparabilità scientifica: ogni realtà viene confrontata con aziende dello stesso settore, utilizzando benchmark costruiti su profili italiani e, per i comparti più rappresentati, anche internazionali.

Dall’analisi al riconoscimento. Le organizzazioni che, in base alle performance nel proprio settore, raggiungono la soglia di eccellenza, ottengono la certificazione Top in Social Media Management. ll riconoscimento si traduce in strumenti concreti: il report analitico, un documento strategico ma anche operativo che evidenzia punti di forza e aree di miglioramento, il badge digitale e la targa fisica. Con la convention annuale, le aziende certificate vivono un momento di confronto e dialogo tra professionisti che condividono la stessa visione sulla misurazione scientifica.

Come accedere al percorso di certificazione? Le aziende e le organizzazioni possono partecipare a un pre-audit gratuito per verificare la presenza dei requisiti minimi che la pagina deve avere per accedere alla certificazione: gestione trasparente dei commenti, numero di follower e numero di post in un anno. “Negli ultimi anni i social hanno perso lo spirito di dialogo e rischiano di diventare un canale autoreferenziale di comunicazione delle aziende - commenta Aragno - cresce la qualità del contenuto ma si è persa l’attenzione per l’interazione. I social non sono una vetrina, sono uno spazio di dialogo. Per questo la trasparenza nella gestione della community è un elemento essenziale: senza un confronto reale non è possibile misurare davvero la qualità della presenza digitale”.

Il valore per il mercato. “In un momento in cui i budget del marketing vengono scrutinati più che mai e il ROI dei social è costantemente sotto esame, Top in Social Media Management diventa uno strumento strategico per le aziende e le organizzazioni" dice Paola Aragno. La certificazione di Eikon Strategic Consulting, infatti, giustifica gli investimenti con dati certificati e indipendenti, aiuta a ottimizzare le strategie basandosi su benchmark settoriali reali, permette alle aziende di distinguersi nel mercato con una certificazione di eccellenza riconosciuta e di dialogare efficacemente con gli stakeholder traducendo la complessità social in metriche comprensibili.