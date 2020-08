Coronavirus, altri 412 casi e 6 morti

(Fotogramma)

Sei morti e 412 nuovi casi di coronavirus. Crescono sia le vittime che i contagi nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute, consultabile sul sito della Protezione Civile. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza è di 251.237 persone. I guariti sono 213 per un totale che sale a 202.461. In totale i malati sono 13.561. Di questi 49 sono in terapia intensiva e 801 ricoverati con sintomi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 40.642 tamponi. E' la Sicilia la prima regione per aumento di nuovi casi di coronavirus, dove oggi se ne registrano 89. Seguono la Lombardia con 68 e il Veneto con 65. In Molise e Valle d'Aosta non si registrano nuovi casi.

La situazione in Italia



In Sicilia 89 positivi in 24 ore

In Lombardia 68 nuovi contagi e nessun decesso

In Emilia Romagna tampone obbligatorio per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta.