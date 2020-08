“Scuola come lager? Vergogna”, Parenzo contro Salvini

(Fotogramma)

“Vogliono trasformare le scuole in lager”. Una frase di Matteo Salvini, riproposta durante 'In Onda', provoca la reazione di David Parenzo. “Sentire la parola lager accostata alla scuola italiana in democrazia è una vergogna”, dice il giornalista. “Mia nonna è stata in un campo di concentramento. Si può criticare e pensare il peggio possibile, la parola lager non è tanto un’offesa ai deportati, quanto a chi lavora in una scuola democratica come quella italiana. La scuola paragonata a un lager”, dice anco