Coronavirus, posta belga sospende invio pacchi

(Afp)

Il servizio postale belga ha sospeso l'invio di pacchi e lettere in Cina. Lo ha annunciato oggi il servizio postale Bpost, spiegando che la misura è dovuta al fatto che sempre più linee aeree hanno cancellato i loro collegamenti con la Cina per l'allarme coronavirus. "Chiediamo ai nostri clienti di non consegnare più pacchi e lettere per la Cina negli uffici postali", si legge in un messaggio postato sul sito. Analoghe decisioni sono state prese nei giorni scorsi da altri servizi postali europei, fra cui in Germania, Svezia, Spagna, Danimarca, Serbia e Grecia.