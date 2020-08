Coronavirus, vaccinazione di massa a ottobre in Russia

(Afp)

La Russia prepara ad ottobre una campagna di vaccinazione di massa contro il coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Mikhail Murashko, mentre nei giorni scorsi funzionari russi hanno dichiarato che il Paese è pronto a registrare intorno al 10 agosto il primo vaccino per il Covid-19, sviluppato dall'Istituto pubblico Gamaleya di Mosca. Murashko, citato dall'agenzia di stampa 'Interfax', ha spiegato che medici ed insegnanti saranno i primi ad essere vaccinati. "Abbiamo in programma vaccinazioni su vasta scala per ottobre", ha affermato il ministro.

In Russia nelle ultime 24 ore sono 5.462 le persone risultate positive al test per il Covid-19. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Mosca, aggiornando a 845.443 il totale dei contagiati nel Paese. Sono invece 95 i malati che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita in Russia per complicanze legate all'infezione, portando a 14.058 il totale delle vittime. La regione maggiormente colpita è quella di Mosca, con 690 casi in più rispetto a ieri.