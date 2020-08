Borrell su Navalny: "Serve verità, responsabili paghino"

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

"Il popolo russo, così come la comunità internazionale chiedono la verità dietro l'avvelenamento di Alexei Navalny. I responsabili devono pagare". Lo afferma in una dichiarazione l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell. L'Unione europea "condanna con forza quello che appare come un attentato alla vita di Alexei Navalny. E' un imperativo che le autorità russe avviino un'indagine indipendente e trasparente, senza rimandare, sull'avvelenamento di Navalny".