Mattarella: "Scritta ignobile Mondovì mostra esistenza antisemitismo"

(FOTOGRAMMA/IPA)

L’Italia è "all’avanguardia nel contrasto" al "fenomeno odioso" dell’antisemitismo, "purtroppo non scomparso, come abbiamo visto anche di recente, con l’ignobile scritta sul muro di una casa di Mondovì". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale del 'Giorno della Memoria'. "La Shoah, per il suo carattere unico e terribile, trascende la dimensione storica del suo tempo e diventa monito perenne e lezione universale".

"Per fare davvero i conti con la Shoah non dobbiamo rivolgere lo sguardo soltanto al passato. Perché il virus della discriminazione, dell’odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in una isolata dimensione storica, ma attiene strettamente ai comportamenti dell’uomo. E debellarlo riguarda il destino stesso del genere umano" ha affermato Mattarella.

La celebrazione la settimana scorsa a Gerusalemme del 75esimo anniversario della liberazione di Auschwitz "è stata un’occasione preziosa, un’occasione storica, per ribadire, una volta per tutte, l’impegno della comunità internazionale contro il razzismo, l’odio, la guerra e la sopraffazione. Contro l’antisemitismo, di vecchio e di nuovo conio, che talvolta si traveste da antisionismo, negando il diritto all’esistenza dello Stato di Israele".