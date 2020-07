Berlusconi, Ue: "Lettera Tajani arrivata, valutiamo"

Fotogramma

La Commissione Europea "ha ricevuto la lettera" inviata dal vicepresidente del Ppe Antonio Tajani alla presidente Ursula von der Leyen sullo Stato di diritto in Italia e sulla condanna inflitta nel 2013 a Silvio Berlusconi. "La stiamo valutando, non abbiamo una risposta in questo momento". Lo dice il portavoce capo della Commissione Eric Mamer, rispondendo ad una domanda durante il briefing on line con la stampa a Bruxelles.