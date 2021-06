Ftse Mib chiude in rialzo

Dopo un inizio difficile, Piazza Affari ha recuperato terreno chiudendo, nonostante lo stacco cedole da parte di diversi titoli del paniere delle blue chip, in positivo. Oggi hanno distribuito il provento “big” del calibro di Exor (+0,45%), Pirelli (+1,59%), Poste Italiane (-1,54%), Snam Rete Gas (-3,7%), STMicroelectronics (-0,87%), Telecom Italia (-0,12%) e Terna (-3,13%).

Sul Ftse Mib, che al termine della prima seduta della settimana si è fermato a 25.397,72 punti (+0,71%), le performance migliori sono state registrate dal terzetto formato dalla già citata Pirelli, da Stellantis (+3,38%) e da Prysmian (+2,79%). Quest’ultima ha annunciato di essersi aggiudicata una nuova commessa da 900 milioni di $ negli USA.

Cnh Industrial (+0,84%) ha invece sottoscritto un accordo per acquisire il 100% della statunitense Raven Industries, attiva nelle tecnologie di agricoltura di precisione, per 58 dollari per azione (premio del 33,6%), pari ad una valutazione di 2,1 miliardi di dollari.

Tra le altre storie del giorno troviamo il trasferimento della sede della holding controllante di Banca Ifis (+8,73%), La Scogliera Spa, nel cantone di Vaud (Losanna), ed i rumor sulla possibilità di un nuovo aumento di capitale per la Juventus (-3,23%).

Dal fronte titoli di Stato, contrazione di 2 punti percentuali per il differenziale di rendimento Italia-Germania a 105 punti base. (in collaborazione con money.it).