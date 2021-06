Ftse Mib debole, spread a 100pb

Chiusura di seduta all’insegna della cautela per le borse europee in una seduta inevitabilmente condizionata dal meeting della Banca Centrale Europea e dall'aggiornamento relativo l’inflazione USA.

L’istituto guidato da Christine Lagarde ha confermato il costo del denaro. l’orientamento decisamente accomodante e alzato la view sulla crescita di Eurolandia, ora vista nell’anno corrente al 4,6%, contro il 4% stimato a marzo.

Nel caso del dato statunitense, nel mese di maggio l’incremento annuo dei prezzi al consumo si è attestato al 5%, +0,8% rispetto alla rilevazione precedente e dato maggiore dal 2008. Su base mensile, indicazioni maggiori delle stime sono arrivate sia dal dato completo (+0,6%), sia da quello “core” (+0,7%).

Sul listino di Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato in rosso dello 0,4% a 25.638,19 punti, spiccano le vendite su Prysmian (-1,95%), CNH Industrial (-2,13%) e Stellantis (-1,35%). A penalizzare quest’ultima ci ha pensato l’inchiesta su Peugeot da parte delle autorità francesi.

In positivo troviamo STMicroelectronics (+1,73%), Eni (+0,67%) ed UniCredit (+0,32%). Le azioni dell’istituto guidato da Andrea Orcel hanno capitalizzato la promozione ad “outperform” arrivata dagli analisti del Credit Suisse con prezzo obiettivo a 12,5 euro.

Sul completo spicca il -5,06% di Sanlorenzo dopo che la holding della famiglia Perotti ha collocato il 3% del capitale.

Le rassicurazioni arrivate da Francoforte hanno fatto scendere lo spread Btp-Bund di oltre il 2% a 100 punti base. Dopo i 7,5 miliardi di Bot assegnati ieri, oggi il Ministero dell’Economia ha messo sul mercato Btp a 3, 7 e 20 anni. Il primo ha registrato un rendimento in calo di 16 centesimi al -0,22%, nel caso del secondo è emersa una contrazione di 23c allo 0,46% e per quello con scadenza 2041 lo yield è risultato pari all’1,55%. (In collaborazione con money.it).