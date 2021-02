Ftse Mib in rialzo, spread stabile

Milano, 15 feb. - (Adnkronos)

La settimana di Piazza Affari inizia con un rialzo. I rally registrati dai titoli del comparto energetico, il Brent nelle ultime cinque sedute è salito di quasi cinque punti percentuali mentre rispetto a un mese fa guadagna il 15%, e da quelli del comparto bancario hanno permesso al Ftse Mib di terminare la prima seduta della settimana a 23.604,31 punti, +0,83% rispetto al dato precedente.

Indicazioni positive arrivano anche dallo spread Btp-Bund, stabile a 91 punti base. Gli analisti ritengono che nei prossimi mesi il differenziale Italia-Germania possa portarsi sui livelli dei dati relativi Spagna e Portogallo in quota 60 punti. Nel corso della giornata il Tesoro ha annunciato di aver affidato a Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, MPS e Nomura il mandato per un’emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark Btp a 10 anni e di un nuovo benchmark BTP€i a 30 anni.

Sul paniere di Piazza Affari il rally del petrolio ha permesso al terzetto formato da Eni, Saipem e Tenaris di chiudere rispettivamente con un +2,75, con un +4,86 e con un +5,91 per cento.

Sempre sotto i riflettori in vista del processo di consolidamento, anche il comparto bancario ha fatto registrare una seduta positiva (+1,1% per UniCredit, +1,73% di Mediobanca e +1,13% di BPER). Incremento dell’1,03% per Intesa Sanpaolo nel giorno in cui gli analisti di Jefferies hanno ribadito la raccomandazione di acquisto e incrementato il prezzo obiettivo da 2,3 euro a 2,45 euro.

Tra i pochi segni meno sul paniere principale troviamo A2A (-1,12%) che annunciato l’acquisizione di un portafoglio di 17 impianti fotovoltaici per 205 milioni di euro. (in collaborazione con money.it).