Gli eventi della settimana

24 novembre 2025 | 13.37
Mercoledì 26 novembre alle ore 15:00, H2IT – Associazione Italiana Idrogeno organizzerà – presso la Sala Regina della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio – l’Hydrogen Summit 2025, l’appuntamento di riferimento per istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo scientifico, che si confronteranno sul ruolo strategico dell’idrogeno nella transizione energetica e nello sviluppo industriale del Paese. L’evento vedrà la partecipazione di: Adolfo Urso, Ministro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Tommaso Foti, Ministro del Dipartimento per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, Raffaele Fitto, Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea per la Coesione e le Riforme, in collegamento da Bruxelles, e Gilberto Pichetto Fratin, Ministro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

