Coripet lancia il nuovo catalogo premi “Ogni bottiglia CO₂nta” e rafforza la raccolta selettiva del PET nella GDO

Milano, 3 dicembre 2025 – Coripet, consorzio volontario riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dedicato alla raccolta e al riciclo del PET, lancia oggi il nuovo catalogo premi “Ogni bottiglia CO₂nta”, per incentivare ulteriormente la partecipazione dei cittadini al modello della raccolta selettiva tramite ecocompattatori, ormai diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale e ospitati da centinaia di punti vendita di punti vendita delle principali insegne GDO.

Con il nuovo sistema premi, ogni bottiglia in PET conferita negli ecocompattatori Coripet vale ora tre punti, convertibili in sconti, vantaggi e premi esclusivi attraverso tre diversi circuiti:

1 punto – Circuito premiante locale: fornito dal punto vendita ospitante e valido come sconto sulla spesa. 1 punto – Circuito “Coripet ti Premia”: dedicato agli acquisti online con partner nazionali di rilievo 1 punto – Nuovo circuito “Ogni bottiglia CO₂nta”: permette di accedere ai prodotti del nuovo catalogo premi Coripet a prezzi scontati, con una selezione che spazia dalla tecnologia alla cucina, dallo sport ai casalinghi.

Nel catalogo trovano spazio marchi noti e apprezzati dai consumatori, con prezzi già comprensivi di spese di spedizione.

“Con questo progetto vogliamo consolidare il coinvolgimento dei cittadini nella raccolta selettiva del PET e supportare ulteriormente i punti vendita che scelgono di adottare gli ecocompattatori Coripet”, afferma Igor Toscani, responsabile marketing. “Il nuovo catalogo premi rappresenta un passo ulteriore nel rendere semplice, conveniente e gratificante un gesto di responsabilità ambientale.”

Grazie al nuovo catalogo e alla crescita costante della rete di ecocompattatori nella GDO, Coripet continua a promuovere un modello virtuoso di economia circolare, trasformando le bottiglie in PET usate in nuove bottiglie secondo il principio del bottle-to-bottle.

Il ruolo di Coripet è oggi ancora più centrale, in quanto la Direttiva SUP, in vigore dal 2022, definisce gli obiettivi di raccolta e di utilizzo dell’R-PET per le nuove bottiglie. In questo quadro, l’Italia è chiamata a conseguire due traguardi fondamentali: il raggiungimento del 77% di raccolta delle bottiglie in PET post-consumo entro il 2025 (90% entro il 2030) e l’integrazione, per gli operatori del settore, di una quota minima di PET riciclato pari al 25% entro il 2025 e al 30% entro il 2030.

