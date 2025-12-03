Piscine Laghetto: oltre cinquant'anni di manifattura italiana

Cremona, 3 Dicembre 2025. Provincia di Cremona, anno 1974. Mentre l'Italia affronta la crisi petrolifera e il tessuto industriale del Paese attraversa una delle sue trasformazioni più profonde, una piccola realtà artigianale deposita presso l'ufficio brevetti un documento destinato a cambiare il mercato delle piscine domestiche. Il brevetto pionieristico del 1974 descrive per la prima volta una piscina "in cortile" realizzata su telo gommato, soluzione tecnica che dissolve il confine tra sogno aristocratico e possibilità concreta.

Negli anni Settanta la piscina domestica appartiene esclusivamente al patrimonio delle ville di rappresentanza, installazione che richiede scavi importanti, opere murarie complesse, investimenti che selezionano una platea ristrettissima di possibili acquirenti. L'intuizione che muove i fondatori di Piscine Laghetto nasce da una domanda semplice quanto rivoluzionaria: perché l'acqua domestica deve rimanere privilegio di pochi? La democratizzazione del benessere acquatico inizia da quel brevetto, da quella convinzione che la tecnologia possa servire l'accessibilità senza tradire la qualità.

Dall'artigianato all'industria: l'evoluzione

La crescita esponenziale che caratterizza gli anni Ottanta e Novanta trasforma la bottega artigianale in realtà industriale strutturata. Lo stabilimento di Vescovato si espande progressivamente fino a raggiungere gli attuali 10.000 metri quadrati che ospitano linee di produzione, magazzini automatizzati, uffici tecnici dove cinquant'anni di esperienza si traducono in progettazione continua. Il dato più eloquente della penetrazione di mercato raggiunta emerge da una cifra: oltre 250.000 installazioni realizzate nel mondo, testimonianza concreta di un'espansione geografica che ha portato il marchio cremonese ben oltre i confini nazionali.

L'ingresso nel Gruppo Fluidra nel 2017 segna un passaggio strategico che amplifica le capacità operative senza alterare l'identità progettuale. Fluidra, multinazionale spagnola leader mondiale nella produzione di componentistica per piscine, offre solidità finanziaria e rete distributiva globale, permettendo a Piscine Laghetto di mantenere l'eccellenza artigianale dentro una struttura industriale capace di servire mercati internazionali. La partecipazione al Fuorisalone di Milano e lo showroom nella zona Brera aperto fino al 2023 raccontano la volontà di posizionare il prodotto non solo come soluzione tecnica ma come elemento di design che dialoga con l'architettura contemporanea.

Design e innovazione: il Made in Italy tecnico

La continuità progettuale trova espressione nel lavoro di Luigi Spedini, designer che ha attraversato decenni di evoluzione tecnica mantenendo coerenza stilistica e ricerca formale. Le collaborazioni con Sportium-Progetto CMR per il modello City e con Granitech, brand di Iris Ceramica Group, testimoniano come design e innovazione sono la vera forza distintiva del Made in Italy, trasformando la manifattura in espressione culturale che esporta non solo prodotti ma visione estetica. Le tecnologie proprietarie sviluppate internamente costituiscono il patrimonio competitivo che distingue Piscine Laghetto sul mercato globale. Il sistema BOA, utilizzato con successo da oltre trent'anni, rappresenta soluzione filtrante esclusiva basata su calza ad alta capacità che cattura particelle microscopiche ottimizzando il consumo idrico. Gli acciai nascono da ricerca specifica sulla resistenza alla corrosione, problema critico per strutture metalliche esposte costantemente ad acqua clorata e agenti atmosferici.

Le macchine saldatrici per teli strutturali vengono progettate e costruite internamente, rispondendo a esigenze produttive che non trovano risposta nelle tecnologie standard di mercato.

Cinquant'anni di ricerca continua sui materiali hanno prodotto know-how tecnico difficilmente replicabile, dove ogni generazione di prodotto incorpora miglioramenti incrementali che nel lungo periodo generano vantaggi competitivi sostanziali.

Gamma completa: dalla minipiscina al progetto interrato

Piscine Laghetto offre oggi un ventaglio di soluzioni che copre l'intero spettro delle esigenze residenziali e professionali. La linea Classic mantiene viva la tradizione originaria, piscina fuori terra morbida in produzione ininterrotta dal 1974 che testimonia la validità del concept iniziale. Le piscine rigide fuori terra si articolano attraverso modelli che rispondono a sensibilità estetiche diverse:

Dolcevita nelle varianti Diva e Rattan porta eleganza contemporanea, City introduce il gres porcellanato come elemento di continuità architettonica, Antea celebra la sostenibilità attraverso pannelli in bambù naturale. Le seminterrate Divina, disponibili in versione Skimmer o Sfioro, offrono versatilità installativa che si adatta a contesti paesaggistici variabili. La linea interrata trova espressione in Bluespring, vasca modulare con sistema a sfioro che elimina la necessità di vasca compenso esterna.

La gamma completa si estende dalle minipiscine compatte come Playa ideali per terrazzi urbani, fino a progetti su misura che servono installazioni di grandi dimensioni. Ninfea e Musa completano l'offerta nel segmento minipiscine, mentre Dolcevita Naked risponde a esigenze di personalizzazione totale. La linea Professional serve il mercato eventi e manifestazioni con soluzioni tecniche specifiche.

Valori e futuro: qualità, servizio, sostenibilità

Piscine Laghetto ha costruito la propria reputazione su pilastri che attraversano i decenni senza perdere solidità. La qualità artigianale certificata emerge dalle garanzie che accompagnano i prodotti, da due a cinque anni a seconda delle linee, testimonianza di fiducia nella durevolezza dei materiali e nella precisione costruttiva. Il servizio post-vendita strutturato attraverso rete di rivenditori autorizzati garantisce assistenza capillare sul territorio, dissolvendo la distanza tra produttore e utilizzatore finale che spesso caratterizza i prodotti industriali. La sostenibilità ambientale non rappresenta dichiarazione d'intenti ma pratica operativa: il sistema BOA riduce drasticamente il consumo idrico rispetto ai sistemi tradizionali che richiedono lavaggi frequenti, mentre la scelta di materiali riciclabili e processi produttivi a basso impatto testimonia attenzione alle tematiche ecologiche.

La rete di Official Dealer selezionati costituisce il filtro qualitativo che presidia l'esperienza del cliente dall'ideazione alla realizzazione, garantendo competenze tecniche adeguate alla complessità dei progetti.

Lo sguardo al futuro mantiene equilibrio tra innovazione necessaria e fedeltà ai principi originari: continuare a ricercare materiali migliori, sviluppare tecnologie più efficienti, espandere la presenza geografica senza tradire quella cura artigianale che nel 1974 ha dato vita a un'avventura industriale destinata a portare l'acqua domestica in 250.000 giardini sparsi nel mondo.

